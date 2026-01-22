Государственное агентство по туризму Азербайджана объявило тендер на организацию ознакомительных туров из Европы. Ведомство объявило закупку услуг по организации ознакомительных поездок для журналистов, блогеров и представителей туристических компаний из Австрии, Швейцарии и Германии.

Как следует из информации, размещённой в системе государственных закупок, конкурс проводится под номером 2026/AT/00170/V1. Его ориентировочная стоимость составляет 363 092,26 манатов. В рамках тендера планируется организация трёх ознакомительных туров — по одному для каждой из стран: Австрии, Швейцарии и Германии. Услуги должны быть оказаны в соответствии с утверждённым техническим заданием и объёмом работ.

Тендер был объявлен 21 января 2026 года, приём предложений продлится до 12 февраля 2026 года. Отметим, что организация ознакомительных поездок для представителей зарубежных СМИ и туристической индустрии является одним из инструментов продвижения туристического потенциала Азербайджана на европейских рынках.