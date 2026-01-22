Президент США Дональд Трамп задумался над предложением выплатить жителям Гренландии по $1 млн каждому, если те проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Трамп одним из инструментов для присоединения острова видит выплату $1 млн каждому из 57 тыс. жителей Гренландии.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп пообещал, что Штаты не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Вместе с тем, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США и добавил, что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.