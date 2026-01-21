Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) провело для жителей, вернувшихся в город Ханкенди, просветительское мероприятие, посвящённое рискам, связанным с взрывоопасными боеприпасами. Об этом сообщается на официальной странице агентства в социальной сети X.

В ходе мероприятия жителям разъяснили основные правила безопасности, признаки подозрительных зон и предупреждающие знаки. Кроме того, участникам рекомендовали избегать посещения мест, вызывающих сомнения в безопасности, и не прикасаться к подозрительным предметам. Жителям также была предоставлена просветительская и профилактическая печатная продукция.

