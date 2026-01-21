Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии.

«После Второй мировой войны мы вернули Гренландию Дании. Насколько же глупо было так поступить. Но мы это сделали. Как же неблагодарны они теперь?» — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, Дания не оценила шаги США по возвращению острова, и выразил недовольство их отношением.



Трамп также заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Вместо этого он настаивает на немедленных переговорах, чтобы вновь обсудить возможность приобретения острова Соединенными Штатами.

«Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы», — подчеркнул Трамп.