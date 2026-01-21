Энергетические системы Армении и Азербайджана будут объединены в рамках проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), что позволит сторонам получать взаимную выгоду от условий для экспорта и импорта на равных условиях. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Национальном собрании.

Он отметил, что Армения уже почувствовала часть выгод: цена на бензин снизилась на 20%. «В Армению импортируют пшеницу, разве это не взаимная выгода? Сейчас за этим наблюдают в Азербайджане, говорят, это интересно, но заметит ли кто-нибудь в армянском парламенте, что часть взаимной выгоды уже достигнута», — подчеркнул Пашинян.

Таким образом, премьер сообщил о первых практических результатах совместного проекта и отметил, что сотрудничество приносит пользу обеим странам.