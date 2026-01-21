Число азербайджанских университетов, вошедших в рейтинг Times Higher Education достигло четырех. Одно из самых влиятельных в мире рейтинговых агентств, опубликовало предметный рейтинг за 2026 год.

По данным Министерства науки и образования Азербайджана, а также Государственного агентства по науке и высшему образованию, впервые число азербайджанских университетов, включенных в опубликованный рейтинг по 11 предметным областям, возросло. В рейтинг по соответствующим областям вошли Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Азербайджанский технический университет.

Следует отметить, что два азербайджанских вуза (Азербайджанский государственный экономический университет и Азербайджанский технический университет) впервые в этом году вошли в соответствующий рейтинг. Кроме того, впервые увеличилось число предметных областей, представленных азербайджанскими университетами. Таким образом, помимо направлений «Инженерное дело» и «Физические науки», в этом году Азербайджан также представлен в областях «Бизнес и экономика» и «Социальные науки».