В Баку из-за снегопада наблюдаются затруднения в движении транспорта на некоторых улицах.

По данным Центра интеллектуального управления транспортом МВД, пробки образовались на улицах Ильгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева, Бабека в Сураханском районе, улицах Самед-бея Мехмандарова, Алиаги Шихлинского, Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе, а также на круге «Неаполь».

Сотрудники Центра и дорожной полиции контролируют ситуацию на дорогах и принимают меры для обеспечения безопасности участников движения.