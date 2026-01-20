Капитан воздушного судна авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай — Казань, по технической причине запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщила пресс-служба AZAL.

Воздушное судно Boeing 737 благополучно приземлилось в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени.

Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, а все мероприятия выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности, что позволило обеспечить безопасную посадку.