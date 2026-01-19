Сын бывшего главы исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова — Заур Самедов, который выстрелил в своего знакомого из охотничьего ружья, предстал перед судом, пишет Qafqazinfo.

Решением Евлахского районного суда в отношении Заура Самедова на период следствия избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Инцидент произошёл в селе Исмаиллабад Евлахского района. По данным следствия, 39-летний Самедов из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в ногу своего 46-летнего знакомого. Сообщается, что конфликт возник после ссоры, начавшейся из-за собачьих боёв.

Напомним, бывший глава ИВ Евлахского района Годжа Самедов был арестован СГБ в 2019 году. Обвиняемый в должностных преступлениях Самедов в июле 2023 года был условно досрочно освобождён от неотбытой части наказания по состоянию здоровья. В декабре того же года он скончался.