Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Шахноза Холмахматова выступила с жёстким заявлением в ответ на скандальные высказывания Александра Дугина о суверенитете страны.

Как ранее сообщал Minval Politika, Дугин выступил против независимости Азербайджана и других стран СНГ и назвал их суверенитет «мусором».

Россия, по его мнению, не может согласиться с существованием суверенных государств на постсоветском пространстве. В числе таких стран он перечислил Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Азербайджан, Армению и Грузию.

«Александр Дугин, не посягайте на суверенитет Узбекистана. Ваши пустые рассуждения о независимости нашей страны — это проблема исключительно для вас самих. Этот вопрос не является предметом обсуждения ни для вас, ни для подобных вам», — заявила она.

Холмахматова подчеркнула, что Узбекистан никогда не будет чьей-либо «зоной контроля» и не нуждается в чьём-либо одобрении. «Мы открыты к сотрудничеству — но только на основе равенства и взаимного уважения. Я — гражданка Узбекистана. Я — женщина. Я — мать. Я — представитель народа, часть своего народа. И заявляю прямо: если будут агрессивные посягательства на наш суверенитет, ответ будет один — собирайте свои камни», — сказала депутат.

Фраза «собирайте свои камни» — это отсылка к библейскому выражению «время разбрасывать камни и время собирать камни». В данном контексте она означает требование: убирайтесь и прекратите вмешательство.