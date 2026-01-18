В России окончательно сорвало идеологические тормоза. Кремлёвская пропаганда всё меньше маскируется и всё чаще говорит вслух то, что раньше старались прятать за «многополярностью» и «диалогом». Александр Дугин открыто выступил против суверенитета постсоветских государств, включая Азербайджан.

По его словам, Москва не должна мириться с существованием независимых Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Важно, что это не одиночный выпад. Совсем недавно в том же ключе высказывался Владимир Соловьёв, фактически повторяя те же имперские тезисы. Такие фигуры — не «частные мнения» и не случайные истерики. Это говорящие рупоры, кремлёвские шавки, которых выпускают прощупать реакцию, сдвинуть окно допустимого и напомнить соседям, как в Москве на самом деле смотрят на их независимость.

Все эти заявления — прямое свидетельство реального мышления в Кремле: суверенитет соседей там по-прежнему считают «ошибкой истории», а не нормой международного порядка.

