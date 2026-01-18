Введение Соединёнными Штатами повышенных пошлин в отношении стран Евросоюза, участвующих в обеспечении безопасности Гренландии, является ошибкой. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Увеличение пошлин в отношении стран, которые решили сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии, считаю ошибкой и не разделяю такого подхода», — заявила Мелони в ходе пресс-подхода в Сеуле.

Глава итальянского правительства уточнила, что обсуждала данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом, а также с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По её словам, возникший конфликт обусловлен недопониманием, а действия стран ЕС не направлены против Соединённых Штатов.

Мелони также подчеркнула важность совместной работы в рамках НАТО и необходимость возвращения к конструктивному диалогу между союзниками.