Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

«На протяжении многих лет мы субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие государства, не взимая с них тарифы или какие-либо иные формы компенсации. Теперь, спустя столетия, настало время Дании вернуть долг — на кону стоит глобальный мир!

Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть лишь две собачьи упряжки в качестве защиты, одна из которых была добавлена совсем недавно. Только Соединённые Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа способны участвовать в этой игре — и делать это очень успешно. Никто не посмеет посягнуть на этот священный участок земли, тем более когда на кону стоит национальная безопасность Соединённых Штатов и всего мира.

Кроме того, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия направились в Гренландию с неизвестными целями. Это крайне опасная ситуация для безопасности, защищённости и выживания нашей планеты. Эти страны, играя в очень опасную игру, создали уровень риска, который невозможно принять или поддерживать.

Поэтому в целях защиты глобального мира и безопасности необходимо принять жёсткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация была быстро и безоговорочно урегулирована.

Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10-процентным тарифом на все товары, поставляемые в Соединённые Штаты Америки. С 1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%.

Этот тариф будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута договорённость о полной и окончательной покупке Гренландии. Соединённые Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты предпринимали такие попытки — и не без оснований, — однако Дания всегда отказывалась.

Теперь, с учётом «Золотого купола» и современных систем вооружений — как наступательных, так и оборонительных, — необходимость приобретения этой территории становится особенно важной. В настоящее время на программы безопасности, связанные с «Куполом», включая возможную защиту Канады, тратятся сотни миллиардов долларов. Эта исключительно сложная, но выдающаяся система может работать с максимальной эффективностью и потенциалом — с учётом углов, параметров и границ — только в том случае, если данная территория будет включена в неё.

Соединённые Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любыми из этих стран, которые поставили под угрозу столь многое, несмотря на всё, что мы сделали для них за десятилетия, включая обеспечение максимальной защиты», — написал Трамп в соцсети Truth Social.