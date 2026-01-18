Депутаты Европейского парламента считают, что торговое соглашение между Европейским союзом и Соединенными Штатами больше невозможно, и намерены остановить процесс его ратификации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такую реакцию в Европе вызвало заявление президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против европейских стран, выступающих против американской аннексии Гренландии.

Президент Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической группы в Европарламенте, Манфред Вебер, заявил, что соглашение со США в текущих условиях не может быть утверждено.

«ЕНП выступает за торговое соглашение между ЕС и США, но с учетом угроз Дональда Трампа по поводу Гренландии утверждение на этом этапе невозможно. Договоренности по снижению пошлин на американские товары должны быть поставлены на паузу», — приводит агентство слова Вебера.

По данным Bloomberg, торговое соглашение, о котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с Трампом летом 2025 года, уже частично имплементировано, однако для вступления в полную силу требует окончательного одобрения Европарламентом.

Документ предусматривал установление 15-процентной пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Брюсселя отменить пошлины на американские промышленные товары и часть сельскохозяйственной продукции. Фон дер Ляйен согласилась на эти условия, стремясь избежать полномасштабной торговой войны между ЕС и США.