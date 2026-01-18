Россия и Китай занимают лидирующие позиции на мировом рынке ядерной энергетики, расширяя своё влияние через развитие атомной энергии и экспорт технологий в развивающиеся страны, сообщает Nikkei Asia.

С 2016 года в мире было начато строительство 63 атомных электростанций, из которых более 90% — проекты Китая и России. Единственными странами, построившими АЭС самостоятельно, стали Южная Корея и Великобритания (по пять станций).

В Китае сейчас строится 27 реакторов, а суммарная мощность ядерной энергетики страны достигнет 110 ГВт к 2030 году. Это позволит Китаю превзойти США и стать крупнейшим производителем ядерной энергии в мире.

Россия сосредоточена на экспорте технологий: за последнее десятилетие началось строительство 19 российских АЭС за рубежом, включая проекты в Турции, Бангладеш и других странах.