Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора было отмечено, что атаки дронов, совершённые с территории Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики, вызывают обеспокоенность.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о дроновых атаках. Он заявил, что эта атака, совершённая против территории Азербайджанской Республики, является нарушением норм и принципов международного права и способствуют усилению напряжённости в регионе.

Азербайджанская сторона также довела до сведения, что требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность по поводу произошедшей атаки, дать объяснения и принять необходимые неотложные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.