В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту нападения на гражданскую инфраструктуру с использованием дрона.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«5 марта с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых взрывными боевыми головками, управляемых дистанционно.

По результатам первоначальных следственных действий установлено, что один из БПЛА упал на здание терминала Международного аэропорта Нахчывана, а другой — вблизи учебного заведения в селе Шекерабад Бабекского района.

В результате инцидента был нанесён значительный ущерб объекту гражданской инфраструктуры — административному зданию Международного аэропорта Нахчывана, а также умышленно незаконно нарушена работа аэропорта, из-за чего гражданское воздушное судно, выполняющее рейс №264 по маршруту Нахчыван–Баку, находясь в воздухе, было вынуждено по соображениям безопасности вернуться в направлении города Баку.

Кроме того, в результате происшествия четверо гражданских лиц получили различные телесные повреждения:

Сотрудники аэропорта Нахчыван:

Велиёва Рейхана Сабир гызы, 1986 года рождения,

Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу, 1996 года рождения,

Аскеров Мехди Метлеб оглу, 1996 года рождения,

а также пассажир, ожидавший посадку на самолёт:

Джафаров Асад Видади оглу, 1998 года рождения.

Пострадавшим была оказана соответствующая медицинская помощь, в настоящее время лечение продолжается под контролем врачей в больнице.

По факту происшествия Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами осмотрели место происшествия, собраны вещественные доказательства, получены первичные показания пострадавших и свидетелей, назначены необходимые экспертизы, проводятся многочисленные следственные действия.

Кроме того, проводятся технические исследования происхождения БПЛА и маршрута их управления.

В рамках предварительного расследования будут объективно, полно и всесторонне изучены все обстоятельства этого нападения на территорию Азербайджанской Республики, совершённого с нарушением норм и принципов международного права, а также обеспечено принятие необходимых мер по привлечению виновных к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством.

Генеральная прокуратура заявляет, что нападение на гражданское население и объекты стратегической инфраструктуры является грубым нарушением основных принципов международного гуманитарного права.

Необходимые следственно-оперативные действия по уголовному делу продолжаются, и общественность будет информирована о дополнительных сведениях», — говорится в сообщении.