В 12 км к югу от станции Пиргули, на границе Шамахинского и Агсуинского районов, на территории Агсуинского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.

Согласно информации Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение имело место в 07:56 по местному времени. В эпицентре сила толчков составила 4 балла, в близлежащих населённых пунктах — до 4–3 баллов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Согласно данным МЧС, информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в министерство не поступало.