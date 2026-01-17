В социальных сетях распространились видеокадры, на которых водитель автобуса, следовавшего из Баку в Гянджу, по пути неоднократно отпускал руль и играл в мобильную игру обеими руками, подвергая реальной опасности жизни пассажиров.

В ответ на запрос Qafqazinfo в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили, что по данному видео была проведена проверка.

«Выяснилось, что транспортным средством с государственным регистрационным номером 77-JK-411, принадлежащим ООО “Uğurlu yol”, управлял водитель Намиг Джаннатов. За допущенное грубое нарушение правил водитель уже уволен перевозчиком.

Отмечается, что с учётом нецелесообразности трудоустройства данного водителя в дальнейшем на других маршрутах все перевозчики были проинформированы об этом, и им повторно поручено строго соблюдать нормы и правила пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве.