Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен лишь во взрослом возрасте узнала, что не сможет иметь детей — врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

«Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

Несмотря на то, что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор.

В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

«Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого эксперимента с маленькими датчанами, в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.