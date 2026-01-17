В результате атаки российских войск 17 января без электроснабжения остались потребители в Одесской и Киевской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Энергетики, несмотря на сложные погодные условия, работают и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем абонентам», – отметили в ведомстве.

В Минэнерго подчеркнули, что наиболее сложная ситуация наблюдается в столичном регионе. В Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения.

«Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населённых пунктов Киевской области. Ремонтные бригады ведут работы по восстановлению повреждённых линий», – добавили в министерстве.