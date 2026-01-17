Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведённому с 9 по 14 января 2026 года, большинство украинцев категорически отвергают возможность передачи Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Такой шаг неприемлем для 54% респондентов, тогда как 39% готовы рассмотреть его при условии значительных гарантий. Ещё 5% затруднились с ответом.

Среди тех, кто не согласен передать Донбасс под контроль РФ, 35% считает, что конфликт после этого все равно может продолжиться. 33% убеждены что «Украина не может просто отказываться от своих территорий», а 25% не верят в реальность гарантий безопасности от Запада.

Среди сторонников уступки 24% настаивают на реальных механизмах защиты от России, 21% — на размещении войск стран Запада в Украине, а 18% — на поставках необходимого оружия.