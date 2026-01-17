Американские чиновники предложили расширить мандат «Совета мира» по сектору Газа, включив в его работу другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания отметил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает Совет как возможную «неофициальную альтернативу ООН» для урегулирования конфликтов за пределами Газы. Однако американские официальные лица утверждают, что на данный момент работа Совета сосредоточена только на Газе.

Западные и арабские дипломаты выразили осторожность по поводу расширения полномочий Совета на другие регионы. По их словам, Венесуэла рассматривается как возможная зона для будущего посредничества после кризиса вокруг Николаса Мадуро.

Совет мира был создан в рамках мирного плана Трампа для Газы и включает международных представителей, включая госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Члены Совета курируют направления стабилизации региона: управление, восстановление, инвестиции и мобилизацию капитала.

Что касается украинского конфликта, обсуждается 20-пунктовый мирный план. 17 января в Майами пройдет встреча делегаций Украины и США для доработки соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Создание рабочих групп для урегулирования конфликта поддержали президенты Зеленский, Трамп и Путин.