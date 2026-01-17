Санитарный самолет, на борту которого, предположительно, находился Адам Кадыров, приземлился в московском аэропорту Внуково. Следом за ним в Москву прибыл и борт главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает ASTRA.

По данным FlightRadar, «самолет-госпиталь» Ан-148-100-ЕМ МЧС России вылетел из Грозного после сообщений о дорожно-транспортном происшествии с участием сына руководителя Чеченской Республики и приземлился во Внуково в 01:10 по московскому времени (02:10 по Баку).

Вскоре после этого в Москву отправился Airbus с бортовым номером RA-73417, принадлежащий компании «РусДжет», связанной с российским экс-депутатом и инвестором Евгением Туголуковым. Как следует из данных утекшей базы пограничной службы ФСБ, именно этим самолетом Рамзан Кадыров в последние годы регулярно совершал перелеты, в том числе в ОАЭ.

Накануне стало известно, что Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном и находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что после аварии его планировали реанимировать и затем доставить в Москву.