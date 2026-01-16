На основании информации, опубликованной в СМИ, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА) провели внеплановую проверку пункта убоя скота, принадлежащего физическому лицу Гулу Салман оглу Гулиеву, расположенного в селе Новханы Абшеронского района.

В ходе проверки было выявлено несоблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-технических требований. В частности, не были представлены документы, подтверждающие прохождение поверки измерительных приборов. Также установлено, что сточные воды предприятия не очищаются с помощью соответствующих установок перед сбросом в канализационную систему.

Кроме того, выявлено, что на предприятии не проводятся работы по дезинсекции и дератизации, отходы не собираются в герметично закрывающихся контейнерах, большинство работников не обеспечены специальной рабочей одеждой, а также обнаружен ряд других нарушений.

По выявленным нарушениям в соответствии с требованиями законодательства был составлен административный протокол.