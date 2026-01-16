В последнее время остро строит проблема бездомных собак. Люди обращаются с просьбами о помощи, но муниципалитеты не в состоянии решить эту проблему.

Об этом заявил депутат Арзухан Ализаде на сегодняшнем заседании Комитета по региональным делам Милли Меджлиса, пишут местные СМИ.

По его словам, он получил информацию, что в Городскую поликлинику № 11 в поселке Бакиханова за месяц обратились 65 человек, покусанных бездомными собаками:

«Дети сталкиваются с проблемами, когда идут в школу, а родители на работу. Они обращаются в муниципалитеты, но у муниципалитетов нет возможности решить эту проблему».