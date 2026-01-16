Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у его страны есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам.

«Мы просто находимся по некоторым вопросам не на одной стороне», — сказал он на пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом.

Зеленский отметил, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тыс. человек, хотя признает, что денег на ее содержание у Киева нет.

«Нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тыс. — это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем, на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет», — добавил он.

При этом Зеленский ожидает, что после переговоров в США, куда уже отправилась украинская делегация, возможно подписание двустороннего соглашения о восстановлении на $800 млрд в Давосе, где с 19 по 23 января пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия будут представлять Киев на предстоящем в ближайшие дни очередном раунде переговоров с американской стороной, сообщил Зеленский.