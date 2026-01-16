С 21 января в расписании движения поездов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту будут внесены изменения.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) , согласно новому расписанию, в будние дни поезда будут выполнять 96 рейсов.

В будние дни экспресс-поезд, отправляющийся из Баку в направлении Хырдалана в 18:40, будет также останавливаться на станции Баладжары. Кроме того, на линии Сумгайыт – Пиршаги – Баку назначен дополнительный рейс в 08:00. Экспресс-поезда, отправляющиеся из Сумгайыта в 07:30 и 08:00, будут делать остановку на станции Бакиханов.

Также экспресс-поезд по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгайыт, отправляющийся в 18:05, будет останавливаться на станции Сабунчу.

В ADY сообщили, что изменения в графике связаны с временным выводом одного из поездов из эксплуатации для проведения необходимого планового ремонта.

В субботу и воскресенье расписание движения пригородных поездов останется без изменений.