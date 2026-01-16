Бакинская инициативная группа и Международная федерация сикхов обратились к мировому сообществу с призывом к глобальным действиям против насилия в отношении сикхов.

«Мы, участники международной конференции на тему «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии», выражаем глубокую признательность Бакинской инициативной группе (БИГ) за организацию этого важного мероприятия и создание эффективной международной платформы для обсуждения систематических нарушений прав сикхов в Индии. Последовательная деятельность БИГ, направленная на то, чтобы голоса народов, пострадавших от неоколониализма, были услышаны на международной арене, имеет особое значение. Мы высоко оцениваем лидерство организации в привлечении глобального внимания к данным вопросам и мобилизации международного сообщества.

Мы также подчеркиваем важность того, что данный форум объединил различные международные заинтересованные стороны, приверженные принципам справедливости. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на десятилетиями продолжающуюся в Индии атмосферу безнаказанности в отношении сикхской общины, в том числе на отсутствие ответственности за насилие и массовые убийства сикхов в 1984 году.

Только в Дели были убиты тысячи сикхов, тысячи людей получили ранения, дома и объекты общественного питания были разрушены, женщины и девушки подверглись массовому сексуальному насилию. Несмотря на то, что десять официальных комиссий и многочисленные расследования гражданского общества выявили доказательства политического планирования и организованных атак, фактически ни один виновный не был привлечён к ответственности. Ни один высокопоставленный политик или сотрудник полиции не предстал перед судом. Сотни дел были преднамеренно закрыты без расследования, доказательства уничтожены или сфальсифицированы, свидетели запуганы, а многие преступники впоследствии продвинулись на более высокие политические должности.

Документы, подготовленные институтами гражданского общества, включая материалы Народного союза гражданских свобод (PUCL), Народного союза демократических прав (PUDR), американской организации Ensaaf, документирующей нарушения прав сикхов, а также расследования независимых журналистов, показывают, что массы действовали системно и скоординированно с лидерами партии «Конгресс», тогда как полиция либо закрывала на это глаза, либо во многих случаях непосредственно участвовала в этих преступлениях. В отчётах подчеркивается, что полиция отказывалась регистрировать первичные информационные протоколы (FIR), составляла расплывчатые общие жалобы, заменяла обвинения в убийстве более мягкими статьями, а иногда даже конфисковывала у сикхов кирпаны, лишая их возможности защищаться. Свидетельства также раскрывают ужасающие факты групповых изнасилований, похищений и убийств женщин и девушек; большинство этих преступлений так и не было расследовано. Хотя созданные государством комиссии — Мисры, Нанавати, Капура–Миттала, Джайна–Банерджи и Поти–Роша — выявили серьёзные институциональные недочёты, их выводы неоднократно игнорировались и блокировались», — говорится в обращении.