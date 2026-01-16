Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в ходе встречи с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым обсудил возможности сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Была проведена продуктивная встреча с Эмином Амруллаевым. Обсудили сотрудничество в сфере образования в 2025 году и приоритеты на 2026 год, включая признание дипломов, программы двойных дипломов и расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане», — написал дипломат.