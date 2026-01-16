Subway выйдет на азербайджанский рынок, заключив генеральное франчайзинговое соглашение с компанией N Sky Build в рамках расширения сети в Европе, на Ближнем Востоке, Африки, сообщают СМИ.

В соответствии с соглашением N Sky Build получает эксклюзивные права на развитие, эксплуатацию и управление всеми торговыми точками Subway в Азербайджане. В компании заявили, что верят в популярность Subway в Азербайджане.

В Subway заявили, что эта сделка дополняет более десяти генеральных франчайзинговых соглашений, заключенных в с 2021 года. В совокупности это означает открытие более 4000 ресторанов в разных странах.

Президент Subway EMEA Трейси Гелан сказала: «Азербайджан сулит собой захватывающую возможность для роста Subway, и N Sky Build — идеальный партнер, который поможет нам реализовать эти амбиции. Их глубокое знание рынка и доказанное операционное превосходство позволят нам стратегически расширяться в стране и предоставлять клиентам исключительное обслуживание».

Subway — сеть ресторанов быстрого обслуживания, работающая по принципу франчайзинга. Крупнейшая по количеству точек предприятий общественного питания сеть в мире. Основной продаваемой продукцией является сэндвич-субмарина.