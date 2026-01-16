Вашингтон требует от Тегерана сократить запасы обогащённого урана примерно на две тонны и полностью прекратить дальнейшее обогащение. Требования США к Ирану озвучил спецпредставитель президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф,

Среди других условий — ограничение иранской ракетной программы и отказ от поддержки прокси-формирований на Ближнем Востоке. В обмен США обещают снять санкции и вернуть Иран в международное сообщество, рассчитывая, что Тегеран пойдёт на уступки из-за сложной экономической ситуации.

При этом Уиткофф отметил, что в случае провала переговоров возможной альтернативой может стать силовой сценарий.