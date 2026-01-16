На заседании Национального Собрания Армении спикер парламента Ален Симонян выразил благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану и региональным партнёрам за поддержку мирных инициатив армянского общества.

«Благодарю министра иностранных дел Турции и всех тех региональных партнёров, которые поддерживают призывы большинства армянского общества к миру, к ведению торговли и к развитию этой торговли в рамках TRIPP», — отметил Симонян.

По его словам, подобные шаги создают условия для укрепления экономических связей и стабильности в регионе, а также способствуют продвижению диалога между странами.