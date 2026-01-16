В субботу, 17 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами не исключается изморось, вечером — переменные осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

К ночи в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться, в некоторых пригородных территориях ожидается мокрый снег. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем — 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем — 5-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах — 15-20, днем — 0-5 градусов мороза.