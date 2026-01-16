Агентство пищевой безопасности во время проверки ресторана Dağlılar Balıq в Новханы выявила отсутствие ветеринарных документов на рыбу, продажу просроченных продуктов, а также нарушение санитарных норм и принципа товарного соседства.

По информации агентства, продукты хранились на полу, полки холодильников покрылись ржавчиной, персонал не проходил медосмотры и не проводил уборку.

В отношении владельца ресторана Пярвиза Нифталиева был составлен административный протокол, работа ресторана приостановлена до устранения нарушений.