В Израиле уже отмечают ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Тегеран пока эту информацию не подтверждал.



28/02 23:01 Израиль уничтожил комплекс диктатора Али Хаменеи. Существует множество признаков того, что этого диктатора больше нет.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он добавил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, подчеркивая, что режим Ирана не должен иметь оружие, угрожающее существованию Израиля.

При этом Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом выйти на улицы и свергнуть власть.

