Итак, случилось! 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по территории Ирана, что может рассматриваться как переход к новой фазе израильско-иранского военного противостояния, начавшегося летом прошлого года. По данным американских и израильских источников, операция носила координированный характер и была согласована с США, силы которых также приняли участие в нанесении ударов по ряду объектов на иранской территории. В первые часы было поражено около 30 целей, включая объекты разведывательной инфраструктуры, военного управления и государственные учреждения, в том числе в Тегеране. Масштаб и характер ударов свидетельствуют о заранее подготовленной операции и указывают на переход от политики косвенного сдерживания к формату ограниченного совместного применения силы, что существенно повышает общий уровень региональной эскалации.

Эти события подтвердили обоснованность превентивных мер, предпринятых соседними с Ираном государствами в последние недели. Одной из первых о таких шагах заявила Турция, которая заранее усилила контроль на восточной границе, перебросив дополнительные подразделения и расширив системы наблюдения. Анкара исходила не только из риска прямых военных инцидентов, но и из вероятности вторичных последствий, включая миграционные потоки, нарушение приграничной стабильности и угрозы инфраструктуре. Учитывая протяженность турецко-иранской границы и вовлеченность Турции в региональные процессы безопасности, подобные меры носили превентивный и системный характер.

Сам Израиль также демонстрировал признаки подготовки к возможному расширению конфликта. За несколько дней до начала операции министерство здравоохранения страны перевело больницы и медицинские учреждения на особый режим функционирования, что, как правило, осуществляется на основе долгосрочных разведывательных оценок и указывает на ожидание вероятной военной эскалации.

На Южном Кавказе признаки повышенной готовности также проявились заранее. За неделю до ударов министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел проверку боеготовности подразделений противовоздушной обороны Военно-воздушных сил. Подобные инспекции направлены на оценку способности обнаруживать и сопровождать воздушные цели, включая ракеты и беспилотные аппараты, а также на обеспечение устойчивости системы контроля воздушного пространства. Географическое положение Азербайджана, имеющего протяженную границу с Ираном и стратегическую инфраструктуру на Каспийском море, объективно требует повышенного уровня готовности в условиях растущей региональной напряженности.

Дополнительным показателем внимания к вопросам безопасности стало сохранение активных контактов с различными внешними партнерами. В Баку находилась делегация российских Воздушно-космических сил, что отражает продолжающееся практическое взаимодействие в сфере военной безопасности. Несмотря на сохраняющиеся политические разногласия между Баку и Москвой, практическое взаимодействие в военной сфере продолжает существовать, особенно в вопросах воздушной безопасности и предотвращением инцидентов. В случае масштабной дестабилизации в Каспийском регионе все прибрежные государства, независимо от текущих политических противоречий, объективно заинтересованы в сохранении контроля над воздушным и морским пространством и недопущении распространения угроз.

Параллельно проходили консультативные встречи с участием представителей НАТО, направленные на оценку совместимости отдельных компонентов вооруженных сил Азербайджана со стандартами альянса. Это свидетельствует о стремлении Баку поддерживать рабочие каналы взаимодействия одновременно с различными центрами силы и обеспечивать гибкость собственной системы безопасности.

В целом формируется режим региональной превентивной готовности, при котором государства, непосредственно прилегающие к зоне конфликта, усиливают противовоздушную оборону, пограничный контроль и механизмы международной координации. Даже ограниченные удары по Ирану создают риски дальнейшей эскалации, включая возможные ответные действия, нарушения воздушного сообщения, угрозы энергетической инфраструктуре и рост напряженности в Каспийском регионе.

Азербайджан в этой ситуации находится в особенно чувствительном положении. Страна непосредственно граничит с Ираном и располагает ключевыми энергетическими и транспортными объектами, имеющими региональное значение. Одновременно Баку поддерживает рабочие отношения со всеми участниками конфликта, что требует осторожного балансирования и постоянного поддержания оборонной готовности. Предпринятые в последние недели меры свидетельствуют о последовательной подготовке к различным вариантам развития ситуации и отражают прагматичный подход, направленный на предотвращение распространения конфликта на собственную территорию и сохранение стратегической устойчивости в условиях нарастающей региональной неопределенности.