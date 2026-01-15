Российский пропагандист Владимир Соловьёв, в последние недели практически исчез из регулярного эфира. Его авторская программа «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» не выходит в привычное время, а её место в сетке вещания временно занял сериал «Невеста комдива». Аналогичная ситуация сложилась и с утренним эфиром на «Радио «Комсомольская правда»», где его заменяют другие журналисты. В социальных сетях и на новостных агрегаторах активно обсуждается, куда пропал ведущий.

Между тем, российские паблики пишут, что Кремль предотвратил увольнение телеведущего Владимира Соловьёва с телеканала «Россия». По их данным, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов лично заблокировал кадровое решение об его отставке.

Вопрос об увольнении был поднят после заявлений Соловьёва о необходимости проведения «специальной военной операции» в странах Центральной Азии, что вызвало недовольство у части представителей Кремля и МИД РФ. Эти высказывания, как сообщается, создали серьёзные трудности для российских дипломатов, которым пришлось публично дистанцироваться от позиции телеведущего.

Источники отмечают, что вероятность увольнения была реальной, однако Громов наложил вето на любые кадровые меры. Ранее заявления Соловьёва также вызвали резкую реакцию в Армении и Кыргызстане: Ереван направил ноту Москве, а в Бишкеке не исключили объявления журналиста персоной нон грата.