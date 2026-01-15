Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения Дании.

«Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения с Данией. Посмотрим. Но, знаете, мы создаем систему противоракетной обороны «Золотой купол». Мы делаем многое, и нам это действительно нужно», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул стратегическую важность острова: «Если мы не попадем туда, то там окажутся Россия и Китай. И Дания ничего не сможет с этим поделать, а мы сможем сделать все».

Трамп добавил, что вопрос Гренландии важен для национальной безопасности США и Европы, и отметил, что уже обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.