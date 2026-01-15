Президент США Дональд Трамп публично смягчил риторику в отношении Ирана, заявив о приостановке убийств и казней. Однако развитие событий в регионе указывает на обратное и свидетельствует о сохраняющейся напряженности.

Так, американские военные самолеты эвакуируются с базы Эль-Удейд в Катаре, одной из приоритетных целей Ирана в случае ответного удара, а Великобритания временно закрыла посольство в Тегеране.

Власти Германии при этом рекомендовали авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, а в Израиле начали открывать бомбоубежища и передислоцировать средства ПВО.

Власти Катара подтвердили вывод части персонала с авиабазы Аль-Удейд, ряд стран призвал своих граждан покинуть Иран.

Данные меры свидетельствуют о высокой готовности стран к возможной эскалации в регионе, несмотря на декларативное смягчение риторики США.