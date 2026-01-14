Позиции Дании и Гренландии продолжают отличаться от подхода США по итогам проведенных переговоров. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что стороны обсудили обеспечение долгосрочной безопасности Гренландии. «Должен сказать, что по этому вопросу наши позиции продолжают различаться», — добавил Расмуссен.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно изложил свою точку зрения, тогда как Дания считает, что долгосрочная безопасность острова может быть обеспечена в рамках существующей системы.