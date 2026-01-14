Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым. Об этом украинский посол сообщил на своей странице в социальной сети X.
«Обсудили итоги 2025 года и шаги по дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства в 2026 году», – отметил украинский посол.
Он также выразил благодарность Азербайджану за поддержку Украины.
Productive meeting with @HikmetHajiyev , Assistant to the President of Azerbaijan. Discussed 2025 outcomes and steps to further strengthen our strategic partnership in 2026. Grateful for Azerbaijan’s continued support for Ukraine. pic.twitter.com/bggTaHsFJO
— Yuriy Husyev (@Husyev) January 14, 2026