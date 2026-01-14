Практически во всех своих официальных выступлениях глава государства Ильхам Алиев позиционирует следующую мысль: «Азербайджанский народ своей Победой создал новую реальность в регионе».

Вне всяких сомнений, данный месседж является частью государственной стратегии президента страны. Глубоко заблуждаются те, кто считает, что президент этим действием всего лишь напоминает о Победе. Конечно же, нет. Более того, наоборот, глава государства сам неоднократно говорил о недопустимости политического «эксплуатирования» Победы. Дешёвый популизм может смыть идеологический фундамент нашей Победы. Иными словами, президент Ильхам Алиев даёт чётко понять, что Победа — это не просто политический дивиденд власти, а исторический успех азербайджанского народа и государства.

Согласитесь, что подобная позиция заслуживает всех похвал. Кроме того, именно в данной позиции обнаруживает себя демократический стиль государственного управления президента. А демагогическая эксплуатация Победы, о недопустимости которой говорит президент, является всего лишь проявлением опасного для государства и общества дешёвого популизма.

Безусловно, подобные месседжи президента адресованы как внутренней, так и внешней аудитории. Эти месседжи, в первую очередь, требуют от участников глобальной системы международных отношений определённой корректировки своих внешнеполитических стратегий. В то же время они требуют качественного переоформления внутриполитических отношений.

Таким образом, созданная новая геополитическая реальность неизбежно требует формирования также и новых моделей отношений внутри самой страны. Именно данный контекст вновь выводит нас на термин «новая политическая конфигурация». Напомним, что данный термин в азербайджанской политической риторике впервые был озвучен непосредственно самим президентом страны.

Активно продвигаемый президентом термин «новая реальность» требует от нас мыслить категориями будущего содержания. Хотя бы потому, что «новая реальность» — это не наше прошлое, а наше общее будущее. Будущее, в котором будут жить новые поколения, для которых минувший конфликт будет восприниматься всего лишь как параграф из учебника истории. Благодаря государственной политике президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня самостоятельно создаёт своё будущее.

Поэтому, говоря о «новой реальности», принципиально важно рассуждать категориями будущего времени. «Новая реальность» — это не просто урегулирование конфликта, но и актуализация новых моделей общественно-политических отношений. Новая реальность — это новый облик, новое мышление, новые подходы, новые профессиональные стереотипы, новые образы современного человека, новые модели планирования и управления, модернизация сельского образа жизни, новое видение толерантности, новые примеры общественного согласия и т.д. Поэтому абсолютно не случайно, что мы практически параллельно наблюдаем содержательные преобразования также и в области внутриполитических отношений. А тот факт, что в этом процессе активно участвуют политические партии страны, дарит надежду на быстрые и качественные изменения. Учитывая международный опыт, добавим лишь то, что активное участие политических партий в процессах модернизации общественно-политических отношений внутри страны даёт государству и обществу дополнительные гарантии от всевозможных социально-политических потрясений, в том числе и от тех, которые сегодня происходят в соседнем Иране.

На самом деле «новая реальность» становится некой миссией Азербайджана в целом и миссией непосредственно самого президента Ильхама Алиева в частности. Конечно же, эффективность новой реальности зависит также от качества процесса формирования в общественном сознании граждан страны новых социо-политических стереотипов. Следя за государственной политикой президента и даже не сомневаясь, можно утверждать, что президент непосредственно сам инициирует процесс формирования новой модели общественно-политических отношений. Активно развиваемая атмосфера политического диалога является лишь одним из фрагментов данной политики президента.

Говоря о новых моделях управления и общественно-политических отношений, в обязательном порядке необходимо отметить такую демократическую практику президента, как регулярные поездки на освобождённые от оккупации территории. Непосредственное участие президента в церемониях открытия новых промышленных объектов и населённых пунктов, а также обязательная организация встреч с жителями новых поселений также являются фрагментами новой модели общественно-политических отношений. Эти встречи президента визуализируют не только новую модель отношений между правительством и властью, но и демонстрируют контуры новой модели государственного управления.

Необходимо принципиально подчеркнуть, что инициируемая президентом новая модель государственного управления качественно отличается от тех управленческих стереотипов, которые до недавних времён превалировали на постсоветском пространстве. Да, это совсем нелёгкий процесс, и он сопряжён с целым рядом различных обстоятельств, но он уже инициирован и инициирован непосредственно самим главой государства. Теперь задача ответственного общества состоит в том, чтобы поддержать эти инициативы и принять активное участие в модернизационных процессах. А одним из оптимальных механизмов такого участия в процессе построения новой реальности как раз и является инициируемый президентом политический диалог.