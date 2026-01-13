Состоялись переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Переговоры прошли в Государственном департаменте США.

В коротком комментарии для СМИ Рубио заявил, что стороны продолжат работу по имплементации документа, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне. По его словам, TRIPP станет моделью для всего мира, демонстрируя, как можно развивать экономическую деятельность и процветание без угрозы суверенитету и территориальной целостности. Проект он назвал «замечательным» для Армении, США и всех вовлечённых сторон.

«Сегодня мы подпишем проект TRIPP. Точнее, мы продолжим работать над его реализацией — проекта, который, на наш взгляд, станет моделью для всего мира в плане того, как можно открыть двери для экономической деятельности и процветания, не ставя под какое-либо сомнение суверенитет и территориальную целостность Это отличный пример сотрудничества и устойчивый путь для построения двусторонних отношений между нашими странами, которые уже очень сильны и продолжают укрепляться благодаря этим соглашениям», — сказал Рубио.

Согласно информации МИД Армении, стороны заявили об «активной динамике» развития стратегического партнерства и реализации достигнутых договоренностей, наметив совместные инициативы и перспективы.

Мирзоян и Рубио утвердили совместное заявление о рамках имплементации проекта «маршрут Трампа». Документ будет опубликован позже. Также в ходе визита армянский министр оставил запись в книге почетных гостей.