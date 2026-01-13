В 2025 году в Азербайджане достигнуты значимые успехи в реализации социальных реформ. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в программе Hədəf на AzTV.

По словам министра, за период 2019–2025 годов реализовано пять пакетов социальных реформ, которые охватили 4 миллиона граждан страны.

«Пятый пакет социальных реформ реализован полностью. В 2025 году на эти цели дополнительно привлечено 1 млн 400 тыс. манатов», — отметил Анар Алиев.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане действует расширенная система страховых пенсий. Минимальный размер пенсий увеличен на 14,3% — с 280 манатов до 320 манатов. Продолжились выплаты 1,1 млн пенсионеров с увеличением на 8,1%, а индексация пенсионного капитала за прошлый год составила 2,2%.

Кроме того, с 1 июля были увеличены социальные пособия и пенсионные выплаты, что позволило охватить дополнительно 700 тысяч человек.

Общий объём социальных расходов в государственном бюджете составил 17 млрд 146 млн манатов, что соответствует 41,1% от всех расходов бюджета, подчеркнул министр.

По его словам, в период 2019–2025 годов доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) выросли в 2,2 раза. Отмечается, что рост составил с 3,7 млрд манатов до 8,3 млрд манатов. За последние 7 лет также наблюдается увеличение расходов: они выросли с 3,7 млрд манатов до 8,4 млрд манатов.