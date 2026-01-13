Угрозы Вашингтона нанести новые военные удары по Ирану являются категорически недопустимыми. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Комментируя ситуацию в Иране, она подчеркнула, что Россия решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в стране. По ее словам, текущая динамика внутренней обстановки, а также спад искусственно разжигаемых протестных настроений позволяют рассчитывать на постепенную стабилизацию ситуации.

Захарова отметила, что враждебные Ирану внешние силы предпринимают попытки разрушить иранскую государственность, используя методы так называемых цветных революций.

Кроме того, МИД России решительно отверг бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана угрозами повышения торговых тарифов.