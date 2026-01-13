Подобную риторику нельзя игнорировать или списывать на эмоциональность телеведущего. Это заявление носит откровенно агрессивный и односторонний характер, и заслуживает самого серьезного общественного и политического обсуждения. Об этом Minval Politika заявил казахстанский политолог Шарип Ишмухамедов, комментируя очередное заявление скандального российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Оценивая заявления Владимира Соловьева, Шарип Ишмухамедов сказал, что ни журналистское сообщество, ни гражданское общество, ни государственные институты не должны проходить мимо подобных высказываний. Он отмечает, что речь идет не просто о словах медийной фигуры, а о публичном призыве к силовому вмешательству и отказу от международного права.

«Это агрессивное, одностороннее, фашистское заявление Соловьева можно и нужно обсуждать — это самое первое и самое главное», — подчеркивает Ишмухамедов.

По его мнению, подобные высказывания не должны оставаться без реакции со стороны журналистов, политиков и руководства стран региона.

Эксперт считает важным понять, какую цель преследуют такие заявления. По его словам, в первую очередь они направлены на то, чтобы увести внимание российской аудитории от катастрофической ситуации во внешней политике России. Он отмечает, что Москва стремительно теряет позиции практически по всем направлениям — от Ближнего Востока до Латинской Америки и постсоветского пространства.

Как пояснил политолог, Россия была вытеснена или ослабила свое влияние в регионах, которые десятилетиями считала своей «зоной интересов». Среди них он называет Сирию, энергетические проекты, Кубу, Венесуэлу, Иран, ряд африканских стран, а также страны так называемого ближнего зарубежья — Армению, государства Центральной Азии, Молдову и другие.

По мнению Ишмухамедова, в результате подобных заявлений общественности навязывается новая тема для обсуждения, не провалы внешней политики и утрата статуса сверхдержавы, а агрессивные, зачастую фантазийные сценарии новых «геополитических побед».

«Современная Россия, по сути, находится в шаге от провального государства — failed state», — отмечает эксперт, подчеркивая, что агрессивная риторика в адрес Кавказа и Центральной Азии призвана сместить фокус внимания с реальных проблем на иллюзорные внешние угрозы и реваншистские мечты.

Вторым важным моментом политолог считает личность самого Соловьева. Он обращает внимание на то, что речь идет не о независимом блогере или журналисте, а о человеке, который напрямую получает государственное финансирование и выполняет определенную политическую функцию.

«Он получает миллиарды рублей для того, чтобы поднимать именно те темы, которые необходимы руководству Российской Федерации», — подчеркивает Ишмухамедов.

По его мнению, это указывает на то, что подобная риторика не случайна и отражает настроения в высших эшелонах власти. На фоне утраты Украины, ослабления позиций в Армении, Венесуэле, а также возможных потерь Кубы и Ирана, в российском руководстве может зреть идея реванша. Ишмухамедов предупреждает, что в такой логике ставка делается на проверенный в истории метод — «маленькую победоносную войну» как способ восстановить утраченный престиж.

Он отметил, что это особенно опасно в условиях отсутствия реальных внешнеполитических побед. В таких условиях поиск «маленькой войны» на Кавказе или в Центральной Азии становится вполне вероятным сценарием.

«То, чего многие опасались с самого начала войны в Украине, что поражение заставит искать новую победоносную войну в Центральной Азии, — сегодня начинает приобретать реальные очертания», — заявил политолог.

При этом Ишмухамедов подчеркнул, что страны ЦА объективно не обладают возможностями для противостояния масштабной агрессии, аналогичной той, с которой столкнулась Украина. Именно поэтому подобные заявления он считает не просто риторикой, а прямой угрозой региональной безопасности.

По его словам, высказывания такого рода звучат не впервые — ранее их допускали российские депутаты и чиновники. Однако, к сожалению, никаких последствий они за собой не повлекли.

«Надеюсь, что на этот раз реакция будет иной. Подобные заявления должны повлечь за собой юридические и политические последствия, вплоть до уголовных дел, объявления персонами нон грата и привлечения к ответственности тех, кто поддерживает подобную риторику на территории Казахстана. Это вопрос не только свободы слова, но и прямых призывов к войне, разжигания межнациональной розни и дестабилизации государственности», — резюмировал эксперт.