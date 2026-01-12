Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, «Арагчи связался с <…> Уиткоффом в выходные в свете угроз президента США [Дональда] Трампа применить военную силу» против Ирана. Они «обсудили возможность проведения встречи в предстоящие дни». По мнению источников, «данный контакт, по всей видимости, был попыткой со стороны Ирана обеспечить деэскалацию с США». Источники не уточнили, говорили ли Уиткофф и Арагчи по телефону или обменялись текстовыми сообщениями.