Председатель узбекского движения «Юксалиш» и депутат парламента этой страны Бобур Бекмуродов посоветовал российскому пропагандисту Владимиру Соловьёву «поиграть со своим соловьём», комментируя его заявления о возможных «специальных операциях» в Центральной Азии.

«Этот персонаж, предлагающий «плюнуть» на международное право, фактически призвал включить наш регион в свои имперские доктрины.

Времена изменились. Эпоха, когда судьбы народов решались криками в телестудиях или по указке «старших братьев», давно отправилась на свалку истории.

Наши границы — это наша честь и достоинство. Любая угроза нашей независимости будет встречена не «покорностью», а решительным и сплочённым отпором нации.

Подобные провокации лишь превращают соседей во врагов. У нас достаточно и воли, и ресурсов, и мужества, чтобы защитить свой дом», — заявил он.