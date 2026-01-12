Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа раскритиковал высказывания журналиста Владимира Соловьёва, заявив, что они фактически оправдывают игнорирование международного права и суверенитета других государств.

По его словам, риторика о «зонах влияния» и пренебрежении правом — это не эмоции, а подготовка к действиям, когда война представляется допустимым инструментом политики. Кудратходжа подчеркнул, что подобные заявления стирают границы допустимого и создают опасный прецедент, при котором агрессия сначала оправдывается словами, а затем реализуется на практике.

Он отметил, что история фиксирует такие высказывания не как риторику, а как доказательство намерений, и напомнил, что подобная логика неизменно приводит к тяжёлым последствиям.